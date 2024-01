Karla Tarazona sobre supuesta ruptura de Melissa Paredes y ‘El Activador’: “Fue un experimento social”

Luego de que Melissa Paredes anunciará el final de su relación amorosa junto a Anthony Aranda por medio de sus redes sociales, todo parece que habría sido un show por un par de minutos en las portadas de los medios nacionales.

Tras un par de días de estar alejados presuntamente en las últimas horas compartieron una serie de videos donde se les observa más feliz que nunca. Ante ello, la conductora de Préndete, Karla Tarazona señaló que todo habría sido parte de un plan.

“Creo que hubo un pleitito por ahí y la gente se arrebata (…) Me colgó el teléfono y ya no le volverá a escribir (…) Fuera de bromas me parece muy bien que le den la oportunidad de seguir trabajando y haciendo más lo que le gusta (…) Creo que ha sido un experimento social, para que las personas estén atentas en su vida”, comentó en el programa.

TODO ES MARKETING

A una semana del estreno de un magazine de un canal vecino, todo haría indicar que Melissa Paredes se convertirá en nueva conductora, por lo que tuvo como estrategia fingir la ruptura con ‘El Activador’ para estar en boca de todos.

Cabe mencionar que, la modelo y el bailarín oficializaron su relación después de que ambos fueron ampayados por las cámaras de Magaly Medina en besos y caricias.