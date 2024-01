Viviana Rivasplata habla de las infidelidades de Roberto Martinez

Para muchos su boda fue de ensueño, pero se daba en medio de la polémica ya que el novio venia de ser de un personaje mediático como lo es Gisela Valcárcel, pero lo cierto es que Viviana Rivasplata contrajo nupcias, llena de ilusión y con la firme idea que su amor dure por siempre, pero la realidad es dura en ocasiones y para ella lo fue.

Roberto Martínez y Viviana Rivasplata se casaron en una ceremonia en Chiclayo en el 2002, gritando su amor a los cuatro vientos, pero la historia se acabó dos años después, en el 2004, y se divorciaron oficialmente en el 2005.

Se habló muchos de los motivos de la separación, pero se hablaba mucho de una infidelidad por parte del ex futbolista y en una entrevista exclusiva con Metiche, la ex Miss Perú no se cayó nada.

En esta exclusiva, Viviana Rivasplata habla de diversos temas, incluyendo su fallido matrimonio con Roberto Martínez y como lo superó, hasta el actual momento que vive como empresaria.