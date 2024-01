Rocío Miranda sobre Peter Fajardo: “Me puso la cruz porque hablaba de sus guerreritos”

En unas recientes revelaciones, la conductora de Préndete Rocío Miranda indicó que el productor, Peter Fajardo le puso la cruz porque comentaba del desenvolvimiento de los participantes del programa reality al cual estaba a cargo.

“Sí me puso la cruz (Fajardo) por educación me senté con el para llegar a un acuerdo, pero no sucedió ello (…) Desde ese momento me puso la cruz aparte también porque comentaba de sus guerreritos”, mencionó la exvoleybolista.

Asimismo, Rocío señaló que no podía asistir a los programas del canal vecino, ya que estaba prohibido su ingreso a los diversos espacios que tenían en la parrilla.

NO ES LA ÚNICA

Al igual que la exvoleybolista, Karla Tarazona contó que su ingresó al medio de Lince también está prohibido producto a los diversos problemas que ha tenido.