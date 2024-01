Elías Montalvo acudirá a Préndete mañana para encarar a Ducelia Echevarría: ¿enemistad?

¡Terremoto! Mañana, martes 9 de enero, Elías Montalvo acudirá al programa Préndete para aclarar las cosas con Ducelia Echevarría, luego de que ambos confirmaran estar atravesando por un “distanciamiento” en su amistad.

“¡Que venga! Para decir las cosas de frente”, dijo la exchica reality.

Como bien se recuerda, hace unos días, el tiktoker reveló que Ducelia le había dejado de hablar y asumió que había sido por un problema que ella tuvo con un amigo que él le presentó.

“Ella estaba conociendo a un amigo y pues en el transcurso de conocerlo, no sé qué se habrá enterado, pero mi amigo y yo salíamos siempre, somos muy buenos amigos y a ella no le gustaba la idea, de que de repente yo lo juntaba con otras chicas y así. Me dejó de hablar de la nada. Se puso tóxica y dije: si yo te presento a un amigo, sabes que es mi amigo, ¿me entiendes?, no me va a dejar de hablar. Yo creo que ha sido por eso y ya no me habla”, dijo Montalvo.

No obstante, la conductora de Préndete aclaró que esa no había sido la razón de su distanciamiento y precisó que últimamente se encuentra seleccionando mejor a sus amistades.

“Estoy simplemente seleccionando a mis amistades y recibiendo buenos consejos y quedándome solamente con las personas que aportan en mi vida, que me suman y que ayudan en mi vida personal y mis emociones”, dijo Ducelia.

¿CUÁLES SON LAS VERDADERAS INTENCIONES DE MONTALVO?

Karla Tarazona cuestionó las verdaderas intenciones de Montalvo para asistir mañana al programa, alegando que el tiktoker podría estar buscando la presencia en cámaras para promocionarse.

“Si mañana viene a hablar Elías con Ducelia, espero que no se haga 'cherry' porque no quiero pensar que solamente lo está haciendo para promocionarse”, dijo Tarazona.