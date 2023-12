Ducelia Echevarría pone en su lugar a Elías Montalvo por llamarla “tóxica”: “eso es de hipócritas”

“Me dejó de hablar”, dijo el exintegrante de ‘Esto es guerra’, Elías Montalvo, al ser consultado sobre su relación amical con Ducelia Echevarría. Los rumores de una nueva enemistad han salido a la luz; el tiktoker alega que este distanciamiento se pudo haber producido por un problema entre ella y un amigo, que él le había presentado y se refirió hacia ella como “tóxica”. No obstante, la conductora de Préndete desmintió esta versión.

“Ella estaba conociendo a un amigo y pues en el transcurso de conocerlo, no sé qué se habrá enterado, pero mi amigo y yo salíamos siempre, somos muy buenos amigos y a ella no le gustaba la idea, de que de repente yo lo juntaba con otras chicas y así. Me dejó de hablar de la nada. Se puso tóxica y dije: si yo te presento a un amigo, sabes que es mi amigo, ¿me entiendes?, no me va a dejar de hablar. Yo creo que ha sido por eso y ya no me habla”, dijo ante las cámaras de Panamericana Televisión.

DUCELIA PONE EN SU LUGAR A ELÍAS MONTALVO

La conductora de Préndete aclaró que su distanciamiento hacia Montalvo se debe a que ella está buscando personas que le sumen y que se encuentra seleccionando mejor a sus amistades e hizo mención del conflicto mediático que tuvo en su anterior programa.

“Estoy simplemente seleccionando a mis amistades y recibiendo buenos consejos y quedándome solamente con las personas que aportan en mi vida, que me suman y que ayudan en mi vida personal y mis emociones”, agregó que no tiene que darle explicaciones a nadie por su distanciamiento.

Adicionalmente, dijo que “ya bastante tiempo he estado rodeada de gente que me ha hecho daño” y que Karla Tarazona ha sido una de las personas que se lo ha hecho saber.

“Si tienes algo que decirme, dímelo personalmente, no salgas en los medios a decirlo sin haber conversado conmigo”, señaló Echevarría, añadiendo que “eso es de hipócritas”.

CONDUCTORES RESPALDAN A SU COMPAÑERA

Karla Tarazona y Stiwart Sotomayor mostraron su respaldo a su compañera y le advirtieron a Elías que Ducelia “no está sola”.

Tarazona afirma que ha tenido una conversación frontal con su compañera y le increpó al tiktoker el por qué quiere conversar el tema en los medios, cuando puede invitar a Ducelia a tomar un café o a un lugar más privado.