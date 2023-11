Youna arremete contra Samahara Lobatón por no incluirlo en foto familiar: “No me he muerto”

Las discusiones no cesan. Yonathan Horna, más conocido como Youna, mostró su indignación al percatarse que Samahara Lobatón no lo incluyó la foto familiar que tenía que presentar su hija en el colegio.

La menor tenía que realizar un collage con algunos detalles de su vida. En el apartado de familia, Lobatón optó por colocar una foto de ella, Bryan Torres y la pequeña, omitiendo la figura paterna de Youna.

¿CÓMO REACCIONÓ YOUNA?

Las críticas no se hicieron esperar, a través de una historia de Instagram, Youna subió una captura de la tarea de su hija y le dedicó una dura crítica a su expareja.

“Es sorprendente el nivel de estupidez que puede llegar una persona. Estoy totalmente indignado porque el padre de Xianna soy yo. Y no me he muerto, sigo dándole lo mejor y pago el colegio, en el cual le preguntan quién es su familia y mínimo tendría que tener una foto mía porque yo soy el padre y yo lo pago”, aseveró.

Adicionalmente, lamentó que Lobatón tenga la custodia completa de su hija, dado que él se encuentra en Estados Unidos trabajando en una empresa de fábrica de vidrio.

“Siempre me preguntaré por qué las basuras de padres tienen tanta suerte y yo que ruego por tener a mi hija me alejan tanto”, indicó.