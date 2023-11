Greis Keren termina su relación con Néstor Villanueva: “no pienso seguir trabajando más con él”

La modelo Greis Keren dio a conocer que puso fin a su relación con el cantante Néstor Villanueva, exesposo de Florcita Polo, con quien mantenía un romance desde hace algunas semanas; no obstante, también indicó que no seguirá trabajando con el artista.

"Ya no tengo ningún vínculo con el señor Néstor Villanueva (...) tenemos caminos diferentes. Yo en lo particular tengo otras prioridades, mi trabajo, mi familia, mis sueños y mis metas”, indicó Keren a Trome.

Sin embargo, la ruptura no sería solo sentimental, sino también laboral. La anfitriona dio a conocer que no piensa seguir trabajando con él, pero que le desea lo mejor del mundo.

“No pienso seguir trabajando más con él y menos seguir saliendo ni conociéndolo, me basta y me sobra. Le deseo lo mejor del mundo de corazón.”, dijo la modelo al mencionado medio.

¿QUÉ DIJO SUSY DÍAZ?

Susy Díaz fue consultada sobre este tema durante la última edición del programa 'Préndete'; sin embargo, la exvedette prefirió evadir las preguntas, alegando que no es algo de su interés y que, por su salud mental, prefiere estar conectada con “cosas bonitas”.