¿Christian Domínguez y Pamela Franco están distanciados tras discusión con Ethel Pozo y Janet Barboza?

El pasado jueves, Pamela Franco protagonizó una tensa discusión con Ethel Pozo y Janet Barboza durante el programa ‘América Hoy’ por las bromas de doble sentido que estaban realizando las conductoras sobre la antigua vida amorosa de Christian Domínguez. Luego de esta problemática, se han desencadenado rumores sobre un posible distanciamiento entre la cantante de cumbia y su pareja.

Luego de este conflicto, Franco se retiró del set, sin siquiera presentar su música, como se tenía previsto. No obstante, las especulaciones aumentaron cuando al día siguiente Domínguez no asistió al programa.

“Tiene un concierto. El contrato de Christian Domínguez durante tres años que está con nosotros, es de dos a tres veces por semana porque tiene La Gran Orquesta, este fin de semana no puede venir”, precisó la hija de Gisela Valcárcel.

No obstante, Domínguez se pronunció luego de este tenso episodio y señaló que no tiene ningún problema con su pareja y que nunca le ha pedido que no vaya al programa.

“Ella no tiene, conmigo, ningún problema, al contrario, y siempre lo he dicho, ella nunca se ha incomodado o me ha dicho, ‘no vayas al programa porque van a hablar de este tema’”, aclaró Christian Domínguez.

KARLA TARAZONA SE NIEGA A OPINAR SOBRE EL TEMA

La popular conductora de Préndete, Karla Tarazona, fue consultada durante el programa por esta situación y por el comportamiento de Christian Domínguez, su expareja; sin embargo, esta prefirió mantener en reserva sus comentarios alegando que no quiere tener problemas.

“Yo no pienso opinar ni pío porque después hasta pleitos me arman (...) opinen ustedes, pero la verdad que a mí no me interesa”, señaló Tarazona.