Tilsa Lozano sufrió quemaduras de segundo grado en 'El Gran Chef Famosos': ¿qué ocurrió?

‘La Vengadora’ de 41 años, Tilsa Lozano, sufrió una quemadura de segundo grado durante un reciente episodio de ‘El Gran Chef Famoso’ mientras preparaba un suspiro a la limeña, siendo este el primer reto del programa de cocina.

La quemadura se produjo cuando la concursante intentaba abrir una lata de leche condensada, que acababa de hervir. Rápidamente, la modelo colocó agua fría en la zona afectada e ingresaron los paramédicos para poder auxiliarla.

“SI ME VOY, ME VOY POR MALA COCINERA”

Pese al dolor y las lágrimas, la modelo siguió cocinando, en diversas ocasiones le preguntaron si podía seguir compitiendo a lo que respondió afirmativamente reafirmando la peculiar frase “es mejor sangre que barro”.

“Si me voy, me voy por mala cocinera, no porque me quemé”, sostuvo durante el programa de Latina.

Ante el asombro del jurado, Lozano logró completar su postre y no solo eso, sino que también fue la ganadora del mejor suspiro limeño, ganándose la admiración del jurado y sus compañeros.