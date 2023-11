Madre de Ducelia se pronuncia por el maltrato que sufrió su hija

La bella conductora de Préndete, Ducelia Echevarría rompió su silencio y por fin habló de la polémica fiesta a la que asistió el pasado fin de semana, donde asegura fue maltratada por el productor de un programa concurso, Peter Fajardo, por la ex de Andrea San Martín.

La conductora de Préndete, se volvió a reafirmar que lo único que hizo fue fue tomarse una foto con Elías Montalvo y subirla a sus historias de Instagram, hecho que habría desatado la ira de Fajardo.

Al set de Préndete llego la mala de Ducelia llegó su mamá, la señora Ediht Schaus, para preparar unas riquísimas salchichas de Oxapampa, y no pudo evitar pronunciarse sobre la humillación de la que objeto su hija por el productor de ‘Esto es Guerra’ y por Francesco, la ex pareja de Andrea San Martín, en la fiesta que culminó en una fuerte pelea.

“En realidad, me a pena mucho, tenía una buena amistad (con Fajardo) que me la traten así, me apena mucho” manifestó la señora Edith.

Cabe señalar que Ducelia Echevarría afirma que tomará medidas legales contra Peter Fajardo, ya que se sintió “denigrada como mujer”.