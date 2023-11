Leslie Shaw le cierra las puertas a la maternidad “Me gusta mi libertad”

La cantante peruana Leslie Shaw visitó Préndete y fue consultada si le gustaría convertirse en madre muy pronto, a lo que descartó esa idea, ya que le gusta ser una persona libre para sus actividades cotidianas sin ningún tipo de presión.

“A mí me gusta mi libertad, me gusta dormir hasta tarde, levantarme tarde, irme de viaje. (…) Veo a mi hermana que sufre y no tiene con quien dejar a los bebes”, mencionó en un primer momento.

Asimismo, la expareja de Mario Hart precisó que no quiere incomodar a nadie ni que la molesten, debido a que le gusta la vida que lleva ahora. “Yo no quiero fregarle la vida a nadie, ni mucho menos la mía”.

QUE SE CONSIGA UNA NOVIA Y LO TENGA

Por otro lado, al ser consultada si anhela con llamar a la cigüeña con su pareja, Leslie Shaw fue tajante y expresó que si su enamorado quiere tener un bebe se busque una enamorada.

“El es joven, si más adelante el quiere tener hijo, se consigue una novia por ahí y lo tiene, y normal. No quiero criar nada”, comentó.

Finalmente, Shaw dijo que la verdadera razón para cerrarle las puertas a la maternidad, se debe a que le gustaría crecer profesionalmente en la música.