Luciana Fuster ganó la corona del Miss Grand International 2023

ACTUALIZACIÓN

10:50 a.m. Luciana Fuster, candidata peruana, es la ganadora del Miss Grand International 2023.

10:48 a.m. Las candidatas de Myanmar y Perú se encuentran tomadas de las manos esperando el resultado final.

10:46 a.m. La segunda finalista es Miss Colombia.

10:40 a.m. Luciana Fuster se encuentra entre las tres finalistas.

10:23 a.m. La concursante de Perú afirmó que conversaría con el presidente de Israel acerca de la protección de su nación, ya que nadie merece vivir en un conflicto. También señaló que debemos cambiar nuestro pensamiento y comportamiento para construir una sociedad mejor.

10:20 a.m. Comienza ronda de preguntas. Gran parte de las candidatas se pronunciaron sobre la guerra entre Israel y Hamás.

9:57 a.m. Luciana Fuster se encuentra entre las 5 finalistas. Las candidatas de Colombia, Estados Unidos, Myanmar y Vietnam también siguen en la competencia.

9:54 a.m. La candidata peruana brilla en el escenario con traje con detalles plateados

9:49 a.m. Las candidatas desfilan en traje de noche

9:20 a.m. Luciana Fuster se pronunció sobre el conflicto entre Israel y Hamás y pronunció la frase: "we are one world, one live". Adicionalmente, recordó que solo "estamos en este mundo por instantes" por lo que es importante esparcir la paz.

9:10 a.m. Las candidatas hacen un llamado a la paz.

9:00 a.m. La directora del Miss Grand Perú, Jessica Newton, gana Silver Grand Awards.

LUCIANA FUSTER CLASIFICÓ AL TOP 10 DEL MISS GRAN INTERNACIONAL

La representante de Perú clasificó al top 10 del Miss Grand International. Fue la última candidata en ser nombrada, minutos previos a su selección, se escuchó los fuertes gritos del público que aclamaban que estuviese entre las finalistas.

ACTUALIZACIÓN

8:42 a.m. Hasta el momento las clasificadas para el top 10 son las candidatas de Colombia, Myanmar, Nueva Zelanda, Angola, Tailandia, Estados Unidos, Indonesia, Vietnam y República Dominicana.

8:39 a.m. En breve comenzarán el top 10

8:38 a.m. La candidata de República Dominicana ganó el premio al mejor desfile en traje de baño

8:34 a.m. La representante peruana deslumbró a los jueces con su pasarela en traje de baño.

8:23 a.m. Las candidatas aparecieron en el escenario y, en breve, cada una desfilará en solitario en traje de baño, una de las secuencias más esperadas del certamen.

NOTA ORIGINAL

La candidata peruana, Luciana Fuster, clasificó al Top 20 de semifinalistas, rumbo a la corona del Miss Grand International. La transmisión del concurso se está llevando a cabo desde las 7:00 a.m. (hora peruana) a través del canal oficial de Youtube del certamen.

TOP 20 DEL MISS GRAND 2023

-Miss Grand Myanmar

-Miss Grand Estados Unidos

-Miss Grand Puerto Rico

-Miss Grand Nigeria

-Miss Gran Republica Checa

-Miss Grand Indonesia

-Miss Grand Honduras

-Miss Grand Laos

-Miss Grand República Dominicana

-Miss Grand Colombia

-Miss Grand India

-Miss Grand Ucrania

-Miss Grand Tailandia

-Miss Grand Perú

-Miss Grand Angola

-Miss Grand Nueva Zelanda

-Miss Grand Uzbekistan

-Miss Grand Francia

-Miss Grand España

-Miss Grand Vietnam