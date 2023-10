‘Cuto’ Guadalupe rompe amistad de 20 años con ‘Loco’ Vargas: ¿a qué se debe?

Ambos fueron jugadores emblemáticos de Universitario y tienen más de 20 años de conocerse, pero recientemente rompieron su larga amistad por un comentario, para algunos, discriminatorio del ‘Loco’ Vargas.

Durante su entrevista en el programa “Sábado con Andrés” de Andrés Hurtado, el popular personaje de “la fe” se sintió incómodo por una polémica frase que dijo Juan Manuel Vargas cuando se le consultaba al “Cuto” sobre los negocios que tuvo antes de su exitoso restaurante “Cuto 16”. Este hecho habría ocasionado que la amistad entre ambos se resquebraje.

“NO VA MÁS”

Luego de este episodio en vivo, Luis Guadalupe señaló que su amistad con el jugador de 39 años llegó a su fin, así lo indicó en una columna que escribió en el Trome. “Mi amistad con Juan Vargas llegó hasta acá, Lo repito, doy por concluida esta etapa. El acto del sábado fue la cereza a un comportamiento repetitivo que prefiero no ahondar”, enfatizó el “Cuto”, quien también le exigió que se disculpe.

Por otro lado, desmintió los comentarios de su colega. “Jamás le he invitado a comer gato, es más, nunca hemos ido a Chincha en más de 20 años que lo conozco”, escribió Guadalupe. “Solo una persona que no está en sus cabales puede decir una mentira tan grosera, imaginar o querer hacerse el gracioso en tiempos tan sensibles”, añadió el exfutbolista.

RAZÓN DE LA DISPUTA

Durante la emisión del programa “Sábado con Andrés”, el “Cuto” relataba los diversos negocios que emprendió, fue en ese momento que el “Loco” Vargas, que también estaba como invitado, interrumpió a Guadalupe y susurró: “mataba gato, mataba gato”.

Pero aumentó el enojo cuando aseguró: “Cuando me llevó a Chincha me invitó gato (…) Todavía me dio un anisado que era más fuerte que... ‘Para que baje’, me dijo”.

Tras estos dichos, el “Cuto” le increpó, pero Juan Vargas insistió: “¿pero comíamos gato o no?”. Cabe destacar que hasta hace cinco años se celebraba el “Festival del Gato” o del “Curruñao” en ciudades como Cañete y Chincha, donde las personas consumían platos hechos a base de carne de gato.

Tras lo sucedido, el “Cuto” consideró una falta de respeto lo dicho por su colega, más aún cuando existe una Ley de Protección y Bienestar Animal.