Giino Arévalo confiesa que se refugió en el alcohol debido a la depresión

Hace uno días, Gino Arévalo confesó a un diario local, que ha dejado los vicios de lado, a raíz que casi muere por manejar su vehículo en estado de ebriedad, reconociendo que no la pasa bien y cayó en una severa depresión debido a la crisis matrimonial que aún atraviesa con su aún esposa Xiomara Daschel.

“He cambiado totalmente, no lo digo de la boca para afuera, sino de corazón. Ya no tomo porque casi me estrello manejando estando mareado, es algo que no debo hacerlo nunca más porque mis hijas son pequeñas y me esperan en la casa, así que tomé la decisión de retirarme del alcohol mediante la oración. Le he pedido bastante a Dios que me ayude a dejar el vicio y el alcohol”, señaló para el diario El Trome.

Al final de la entrevista afirmó que su vida ha dado un giro importante y ya no se refugia en el alcohol, y ahora reza mucho.

El actor cómico llega a Préndete y señala que ya está superando ese mal, y sin pasar por un centro de rehabilitación, su refugió es la oración y su mayor fortaleza son sus hijas, de 9 y 12 años.

Cabe señalar que el cómico de 44 años señala que ya cumplirá un mes sin probar nada de alcohol y continua siendo fuerte para no recaer.