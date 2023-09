Nicola Porcella estaría teniendo problemas legales en México: una persona registró su nombre como marca

¡Problemas legales! El exparticipante de ‘La Casa de los Famosos', Nicola Porcella, reveló estar teniendo ciertos inconvenientes tras enterarse que una persona registró su nombre como marca, esta situación podría traerle múltiples obstáculos en la parte laboral y económica.

“Están registrando mi nombre, he tenido que mandar un abogado para que por favor no registren mi nombre. Mil cosas están pasando (…) están registrando mi nombre como una marca y no soy yo”, señaló el modelo peruano.

¿'TEAM INFIERNO'?

El 'Team Infierno' se ganó el corazón de miles de fanáticos de ‘La Casa de los Famosos’, este divertido equipo se encontraba conformado por Nicola Porcella, Wendy Guevara, Emilio Osorio, Sergio Mayer, Apio Quijano y el empresario Poncho de Nigris. Este grupo destacó por su autenticidad, carisma y unión.

Los fans de este equipo siguen manifestando en las redes sociales su deseo por volver a ver al ‘Team Infierno’ junto y al no ver una respuesta favorable por parte de sus integrantes, se han empezado a generar especulaciones sobre problemas dentro de este grupo. Ante los rumores, Porcella aseguró que no se habían visto por temas de tiempo y no por otro tipo de inconveniente.

“Hay mucha gente tirando hate por temas del ‘Team Infierno’. El ‘Team Infierno’ ha sido una etapa muy bonita de mi vida, pero ahora cada uno está haciendo su carrera, cada uno está haciendo cosas distintas”, señaló y agregó que “cualquier oportunidad que tenga de estar con ellos, lo voy a hacer porque fue una parte importante de mi vida. Pero ahora creo que cada uno estamos creciendo solos, entonces no le tiren ‘hate’ a nadie".