Turbulencias en ‘Amor y fuego’: ¿productor habría renunciado al programa por problemas con Rodrigo Gonzáles?

En los últimos días, han circulado numerosos rumores sobre la posible renuncia del productor Renzo Madrid y algunos asistentes del programa ‘Amor y Fuego’, se presume que esta decisión se habría desencadenado tras problemas entre el conductor Rodrigo Gonzáles y ciertos integrantes de la producción.

“Termina el mercurio retrógrado y con él la limpieza de la casa”, fue una de las declaraciones que dijo el popular ‘Peluchín’ el pasado viernes en mitad del programa. Estas palabras habrían encendido las alarmas, ya que se podría tratar de una indirecta sobre las presuntas renuncias.

De acuerdo a una fuente cercana al programa, Madrid trabajó como productor hasta el jueves por la tarde; renuncia que fue reafirmada por el diario Trome.

“Será tuyo, mi jefe no es Renzo, te has confundido, las cosas no funcionan así”, dijo González en mitad de una transmisión en vivo con el paparazzi Jordi Martín, quien es colaborador del programa. Gigi no pudo ocultar su incomodidad ante las declaraciones de su compañero.

¿DIVO?

Fuentes cercanas a ‘Amor y Fuego’ revelaron al programa Préndete que el conductor Rodrigo Gonzáles habría estado presentando una actitud de “divo”, así lo dio a conocer ‘Metiche’. Se presume que después de las polémicas declaraciones de Rodrigo sobre el productor, se desataron ciertas tensiones en el equipo.

Ante estas declaraciones, Karla Tarazona alzó su voz y defendió a Gonzales asegurando que él jamás tendría comportamientos de este tipo.

“Rodrigo jamás se atrevería a faltar el respeto a alguien que trabaja con él”, señaló Karla Tarazona.