Yahaira Plasencia responde a críticas por excesiva seguridad cuando nadie la seguía

La salsera se encuentra en el ojo de la tormenta luego que un video se viralizara donde se le ve resguardada por un gran número de personas de seguridad cuando no era perseguida por ningún fan.

Yahaira Plasencia acudió a una presentación en la universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) donde los alumnos se sorprendieron de ver tanta seguridad alrededor de a artista, lo cual motivo a que se inicie el debate sobre la necesidad de que un artista esté tan protegido si no hay ningún riesgo.

Las imágenes muestran que la cantante no tuvo percances en su desplazamiento de su camerino a la tarima, aunque sí había gran cantidad de público frente al escenario.

DEFIENDE PRESENCIA DE SEGURIDAD

La “reina del toto” respondió a los comentarios y críticas sobre su excesiva seguridad y aseguró que el personal no fue contratado por ella sino por los organizadores del evento.

“Estaba viendo algunos diarios que estaban poniendo que ‘Yahaira va con 40 seguridades y nadie la sigue’. A cada concierto que voy, a cada evento que voy, las personas encargadas son los que contratan a las seguridades para todos los artistas, no creo que solamente lo hagan conmigo, porque también es importante la seguridad de nosotros los que vamos a los eventos”, explicó la salsera.

Luego señaló que la presencia de seguridad para los artistas es una práctica común. “Obviamente hay lugares más complicados, pero igual creo que en toda discoteca, en todo concierto, hay seguridad para los artistas y es algo normal”, enfatizó en su cuenta de Instagram.

Por otro lado, pese a que ha vivido situaciones difíciles en algunos momentos, no ha contratado seguridad personal. “Como lo dije, yo he tenido experiencias complicadas sobre todo para las mujeres. Aun así, nunca he tenido seguridad personal, gracias a Dios tengo a los chicos de mi orquesta, todos son hombres y me cuidan un montón”, explicó.