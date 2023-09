Brunella Torpoco habla por primera vez de su pareja: “Se llama Luis”

Brunella Torpoco es una de las mejores exponentes de la Salsa en nuestro medio y a sus 25 años ya se ha ganado un sitial entre los grandes de este género musical. Como buena chalaca lleva el sabor y la música en la sangre, nacida en bario de Chacaritas en el Callao desde los 6 años comenzó su carrera como cantante y su peculiar voz se ha convertido en su sello, recibiendo el nombre de la ‘Ronquita de la salsa’.

La también conocida como “La Dura de la Salsa” llegó con todo su sabor a Préndete para hablar de todo, su carrera musical, sus logros, sus proyectos y sobre el amor.

Siempre muy poco de hablar de su vida amorosa, pero en Préndete abrió su corazón y habló se su pareja por primera vez.

“En el amor me va muy bien, ya tenemos cuadro años y medio de relación, él ha sido mi apoyo, mucha gente no lo sabe, pero él ha sido el que me ha incentivado, puso en este camino, me ha ayudado en todo (…) Luis se llama y es muy bueno en lo hace, es un gran músico” señaló la salsera con mucha emotividad.

“Me siento feliz tengo una muy buena persona a mi lado, no me quejo” dijo con una gran sonrisa en los labios.

Como se recuerda en marzo del 2022, la cantante acaparó varias portadas debido a las amenazas que venía recibiendo por lo que viajó fuera del Perú, donde hizo su gira en el extranjero, pero finalmente decidió regresar a nuestro país para seguir con su carrera profesional y desde entonces llena escenarios, ganándose el respeto por los críticos y sus colegas de la Salsa, por su extraordinario talento y peculiar estilo para cantar.