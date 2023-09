Monique Pardo revela que Manolo Rojas no le entregó el dinero prometido del homenaje que le hicieron

Monique Pardo no tuvo reparo en dar a conocer, ante las cámaras de Préndete, la indignación que siente ante la imitación que le realizó Manolo Rojas, afirmando que esta representación ha sido una ofensa para las personas con discapacidad y las que han sufrido de un derrame cerebral. Adicionalmente, dio a conocer que no recibió el dinero prometido de un homenaje que le hicieron hace más de un año.

“La doctora Martha Diestra le enviará una carta notarial y sabes qué, Manolo, tú me hiciste un homenaje en el que no me dieron nada ¿dónde está la plata que dio ‘Chibolín’?”, señaló Pardo.

HOMENAJE

La artista relata que, hace más de un año, le hicieron un homenaje en vida al que asistieron numerosos artistas y personalidades públicas como Susy Díaz y 'Melcochita' y revela que no recibió el dinero prometido de este evento.

“Hace más de un año, me hicieron un homenaje en vida porque yo estaba bastante mal y bastante necesitada también. Todo iba a ser para mí, me dijeron que todas las entradas en boletería iban a ser para mí. Pero mi hermana estuvo ahí y vio todo y todo no fue para mí”, señaló que la organización del evento estuvo a cargo de Manolo y otra mujer extranjera a la que cataloga de “mala”.

La exbailarina afirma que en su momento decidió callarse y que ya había perdonado este incidente; sin embargo, menciona que ya no quiere encubrir esa situación, ya que la imitación de Manolo hacia ella sería una señal de odio contra su persona.

“Ahora lo cuento porque es la verdad, porque no tengo que cubrir a alguien que me odia, con esa imitación está demostrando que me odia”, señaló.

En sus declaraciones recuerda cómo ella apoyó al imitador en los inicios de su carrera. Además de aclarar que ella ha formalizado el registro de su marca personal en Indecopi.

“Me ha dolido en el alma”, adicionalmente, hizo presente que ella se ha buscado comunicar con Manolo, pero que este no le responde.