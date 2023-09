Fiorella Retiz asegura que no destruyó el matrimonio de Miyashiro y Villalobos: “ya estaba destruido”

Después de 1 año y 4 meses, la exreportera de ´La Banda del Chino´, Fiorella Retiz, se defendió y aseguró que ella no rompió el matrimonio entre Érika Villalobos y Aldo Miyashiro, alegando que esta pareja ya tendría problemas conyugales previos al ampay.

“Mira, no creo que haya destruido algo que ya estaba destruido, por eso te digo que en las redes sociales es fácil ser juez, pero no me siento identificada con eso porque sé la verdad”, señaló al diario Trome.

En una entrevista, Retiz señala que tras este ampay se vio en la necesidad de llevar terapia psicológica para afrontar todos los ataques y problemas que surgieron a raíz de la difusión de las imágenes en las que se le veía besándose con Aldo Miyashiro.

“Creo que el dolor es muy difícil de sanar, no es sencillo y cuando sabes que también tienes responsabilidad, porque la tengo en parte, pues fue algo que se dio y no de la manera correcta, hasta el día de hoy tengo crisis de ansiedad”, confesó al medio.

PRÉNDETE

Ante tan polémicas declaraciones, los conductores de Préndete cuestionaron el por qué Fiorella Retiz se había demorado tanto tiempo en hablar del tema. Además de hacer presente las suspicacias que sentían hacia las declaraciones de la exreportera.

Karla Tarazona señala que “ese cuento de que ese cuento de ‘yo no sabía’, no se lo voy a creer”, afirmación que reafirmó Rocío Miranda “eso no se lo cree nadie”.