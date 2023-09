Karla Tarazona se quiebra en vivo por acoso de Rafael Fernández y pedirá garantías en su contra

Karla Tarazona no aguantó y lloró en plena transmisión de Préndete luego que se revelara que su exesposo Rafael Fernández la mandó a seguir para desprestigiarla, según la declaración de un extrabajador del 'huevero', por cuatro meses.

“Me he quedado totalmente sorprendida, sigo en shock, no era algo que yo esperaba. Para esa temporada, cuando ha sido ese supuesto seguimiento, reglaje, yo ya tenía el papel firmado para mi divorcio. Yo me casé con bienes separados, no encuentro justificación clara para lo que ha venido sucediendo durante esos cuatro días de seguimiento, según cuenta el muchacho”, manifestó la conductora visiblemente afectada.

"Yo no me di cuenta, porque yo hago normal como siempre, yo siempre he dicho, a mí me podrán decir de mil cosas y más, me sorprende que lo que se dijo ayer, que era por desacreditarme como madre, creo que todas las personas que me conocen saben muy bien que para mí por sobre todas las cosas están mis hijos", agregó entre lágrimas.

Asimismo, Tarazona aseguró que pedirá garantías para su vida contra Fernández para evitar que vuelva a alterar su tranquilidad ni la estabilidad de sus pequeños.

¿QUÉ PASÓ?

Ítalo Semorile, un exempleado de Rafael Fernández, se presentó ante el programa de 'Magaly TV: La Firme' para asegurar que el empresario lo contrató para mandar a seguir a la modelo.

Como pruebas, mostró unos chats donde el 'Rey de los Huevos' le pregunta con quién está su exesposa. “Lo mejor es que ya sabemos que regresó a las andanzas, solo hay que captar el momento exacto”, se lee en las conversaciones.