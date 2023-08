John Kelvin se quiebra y pide poder ver a sus hijos: “siento dolor porque no los tengo a mi lado”

El popular intérprete, John Kelvin, rompió en llanto, luego de dos meses de haber salido de prisión, esta vez reapareció en la esfera pública en una entrevista en donde expresa la tristeza que siente al no poder ver a los hijos que tiene producto de su antigua relación con la cubana Dalia Durán.

“Mi felicidad no es completa porque comparto con mis hijos mayores, pero no comparto con mis otros (cuatro) hijos, no los veo, no los abrazo, no me como un helado con ellos, no voy al parque”, señaló entre lágrimas al programa de ATV.

La psicoterapeuta invitada al programa de Préndete, Karina Flores, señala que el cantante presenta ciertos rasgos narcisistas en su accionar.

“Nadie le encargó hacer algo contra su mujer o contra sus hijos”, mencionó la especialista, quien recalca que la actitud de víctima se presenta con frecuencia en este individuo. Flores añade que las decisiones que este hombre ha tomado han sido las responsables de su situación actual.

“Siento dolor porque no tengo a mis hijos a mi lado” , fue otra de las declaraciones que dio a Día D de ATV.

LIBERACIÓN DE JOHN KELVIN

El pasado 4 de julio, John Kelvin recuperó su libertad luego de que el Poder Judicial aceptara su pedido de cese de prisión preventiva por violencia familiar. La justicia peruana declaró fundada esta solicitud por segunda vez y el cantante se dispuso a dejar la institución penitenciaria. Como se recuerda, el cantante salió de la cárcel en octubre de 2022.

No obstante, incumplió la orden de alejamiento relacionada con Dalia Durán. Él fue condenado a 21 años de pena privativa de libertad por violencia física, psicológica y sexual contra su expareja.