Korina Rivadeneira descarta un nuevo hijo: “Es muy complicado dedicarles tiempo a los niños”

La exchica reality Korina Rivadeneira visitó el set de Préndete para demostrar sus habilidades en la cocina preparando una arepa.

Mientras, la esposa de Mario Hart se encontraba cocinando los conductores del programa le consultaron si le gustaría volver a tener un hijo más, la pregunta dejó pensativa a la venezolana y mencionó que por el momento aún no está en sus planes ir agrandando la familia.

“No es muy complicado dedicarles tiempo a los niños y con uno más (hijo) me volvería loca”, contó.

SOBRE RELACIÓN CON MARIO HART

A pesar de que muchos de seguidores piensen que la relación que tiene con el piloto Mario Hart es un cuento de hadas, Rivadeneira señaló que en la relación aprendió mucho del exchico reality.

“La convivencia es espectacular de él (Mario) aprendo muchísimo. El es el ordenado de la relación, yo soy la desordenada, por eso estuvimos en terapia”, sostuvo.

Asimismo, Korina se animó a contar cuales fueran las cualidades y los aspectos que hicieron que se enamoré de Hart.

“Físicamente sus ojos y sus hombros. Yo veo sus hombros llenos de pecas y me babeó por ello (…) Antes no me gustaba su nariz, pero ahora sí”, precisó.

Finalmente, Korina manifestó que le gustaría conducir algún espacio en la televisión, ya que ha tenido la oportunidad de realizar reemplazos en la conducción y le ha ido muy bien.