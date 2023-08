Giuliana Rengifo: "No fui la amante, ni seré la amante de absolutamente nadie"

La cantante Giuliana Rengifo pisó el set de Préndete por primera vez, y en esta ocasión, contestó todas las preguntas hechos por 'Metiche'. Nuestros conductores hicieron hincapié en un escándalo que mantuvo a la artista en el ojo de la tormenta a fines del año pasado, donde sacaron un 'ampay' que la involucraba con Paul Pineda, un notario de Pucallpa, quien seguía casado según registros de la Reniec. A esto, la ex Agua Bella volvió a reiterar que Pineda se encontraba separado de su esposa, y que ella jamás sería la amante de nadie porque se quiere demasiado.

"Paul siempre me dio su respaldo, sus hijos siempre me dieron su respaldo, ellos (él y su esposa) estaban separados algunos veces cuando yo lo conozco a Paul. O sea sí, es casado en papeles, pero separado en cuerpo", declaró a Préndete.

"No, no fui la amante, ni seré ni voy a ser la amante de absolutamente a nadie. Yo me amo tanto que merezco un hombre a mi altura, un hombre soltero, que me sume", agregó.

Como se recuerda, Magaly Medina fue quien difundió el 'ampay' y aclaró que la esposa de Pineda, Katherine Tapia, fue la que se comunicó con ellos para comentarle que tenía sospechas de que su marido le era infiel con Giuliana Rengifo. Les pidió que los sigan y los graben, inclusive les pidió que los capte saliendo de un hotel. En esa línea, 'Metiche' cuestionó a Rengifo sobre esto, y ella volvió a insistir que el abogado estaba separado.

"Él ya estaba separado, yo fui a cantar con Angie Salcedo porque nos contrató y ahí lo conocí. Lo primero que le pregunté si estaba soltero y él me respondió que estaba casado, pero que estaba soltero porque vivía a parte, y era responsable con sus hijos. Él mostró interés hacía mí", dijo.

Rengifo luego relata que en un momento él la agarró de la mano, y en ese momento él recibió un mensaje por WhatsApp, que era por parte de Katherine Tapia, quien le reclamaba que 'la habían contratado para cantar, y no para agarrar la mano de Paul'. Giuliana dice que le pidió el celular al notario para contestarle a Katherine, y que él le dio permiso de responder lo que quisiera, porque él estaba soltero.

"Ellos ya yo no dormían juntos, yo tengo audios, tengo capturas de pantalla que ellos estaban separados", volvió a reiterar.