Ducelia Echevarría revela que no quiere ser amiga de Nicola Porcella: “siempre hemos discutido por todo”

El set de ‘Préndete’ entró en turbulencia tras la visita de Ducelia Echevarría. La exchica reality no tuvo reparos en dar su opinión sobre sus excompañeros. Nicola Porcella no se salvó de esta lista, la joven señaló que, pese a no conocerlo mucho, no tiene interés en ser su amiga, pero que considera admirable todo lo que ha logrado.

“Personalmente no lo conozco muy bien, no lo quiero tampoco, no es una persona de la que yo quiero ser amiga o hacer amistad con él, pero también respeto su trabajo y creo que lo ha hecho bien esta vez”, señaló Echevarría.

Sobre la experiencia que ha tenido interactuando con el excapitán de las Cobras, señaló que no tuvo la oportunidad de compartir mucho con él en ‘Esto es Guerra’, pero que en las veces que se lo ha cruzado, no han tenido buenos temas de conversación.

“No hemos tenido el gusto de compartir tanto tiempo en ‘Esto es Guerra’; sin embargo, si hemos compartido tipo en salidas, me lo cruzado y no hemos tenido buenos temas de conversación; siempre hemos discutido por todo. Pero yo creo que ahorita es admirable lo que ha hecho, porque ha vuelto a surgir, ha vuelto a crecer y ojalá se siga manteniendo así, lo felicito la verdad, ha hecho muy buen trabajo allá en el reality", señaló.

Estas preguntas surgieron a raíz de una dinámica denominada ‘Ping Pong’ en el programa de ‘Préndete’ en el que la chica reality tenía que dar a conocer su opinión sobre las personas que los conductores eligeran.

OPINIÓN SOBRE KAREN DEJO

El rostro de Echevarría cambió totalmente al escuchar el nombre de Karen Dejo, la excombatiente no tuvo inconveniente en dejar en claro su opinión frente a su antigua compañera.

“Atorrante”, fue la primera palabra que pronunció Ducelia sobre Dejo. “Yo la quería mucho y en verdad es algo que yo me atrevo a decírselo porque nadie se lo ha dicho, nadie la soporta en el programa, nadie la soporta. Y todo el tiempo, la gente habla alrededor, pero nadie le dice de frente”, afirmó.