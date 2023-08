Escándalo en Préndete: ¿No dejan ingresar a Rocío Miranda a Panamericana Televisión?

El día de ayer la conductora de Préndete, Rocío Miranda no asistió al programa matutino de Panamericana TV, y al ver la publicación de una foto de Rocío en sus redes sociales, su compañera de conducción Karla Tarazona no se quedó callada y la encaró por no acudir al programa debido a que tuvo una presentación en Huánuco junto a la orquesta de Christian Domínguez.

Tarazona manifestó que “se sentía traicionada” por su amiga, luego de haber visto la foto en donde salía junto a su expareja.

“Rocío Miranda eres una traicionera. Esto que acabo de ver en tus redes sociales no te lo voy a perdonar, no te lo voy a pasar (…) Traicionera, eso no se hace Rocío Miranda ¿me puedes explicar qué es esto?", refiriéndose a la foto con Christian Domínguez.

“Rocío Miranda te pasaste, cuidado te manden tu carta notarial”, refiriéndose al inconveniente que tuvo ‘Metiche’ con Domínguez, “tu no sabes el trauma que tiene Kurt por esa situación con el cantante de la Gran Orquesta” agregó Karla.

El día de hoy, Rocío Miranda, llegó a trabajar y se dio con la sorpresa que no la dejaban ingresar a las instalaciones del canal

“Estoy desde las 8 de la mañana en la puerta y no me dejan ingresar al canal para cumplir con mis labores” señaló la ex voleibolista.

Después de unos minutos, ingresó y mantuvo un acalorado debate con sus compañeros de conducción y mira todo lo que se dijeron en este video, no lo podrás creer.