´Robotín´ revela que Dayanita y él se odian detrás del escenario: “tenemos nuestras rencillas”

El reconocido ´Robotín´ no tuvo reparo en dar su opinión sobre Dayanita, afirmando que en el escenario se quieren, pero que fuera de él se odian, esto lo dio a conocer en el programa ‘Préndete’ tras una entrevista exclusiva que tuvo un reportero de Panamericana Televisión con el artista al culminar el programa del pasado viernes.

“Nos queremos en el escenario, pero detrás de él nos odiamos (...) es un poquito especialcita”, afirmó con total confianza el comediante.

Pero la crítica no quedó ahí, dado a que realizó ciertos comentarios en un tono burlesco sobre Dayanita afirmando que, “un poquito más y quiere volar”.

“Tenemos nuestras rencillas”, concluyó el circense.

´ROBOTÍN´ SE PRONUNCIA SOBRE ´ROBOTINA´

Las preguntas sobre ‘Robotina’ no se hicieron esperar, el artista menciona que al culminar su relación con Karelys Molina, le propuso tener un vínculo netamente laboral, pero que esta no accedió. Por otro lado, no se cierra a la posibilidad de tener una nueva compañera.

“Ya muy pronto sacaré una nueva ‘Robotina’, pero no creo que sea la señorita que mencionas”, señaló el artista casi sin poder mencionar el nombre de su expareja.