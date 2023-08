´Metiche´ solicita orientación a abogada sobre la demanda que le podría hacer Christian Domínguez

El popular ‘Metiche’ encendió los titulares de la prensa luego de que Christian Domínguez anunciara que tomará acciones legales contra el conductor por haber afirmado en el programa ´Préndete´que le fue infiel a Pamela Franco. Ante este hecho, Kurt Villavicencio se rectificó y aprovechó la presencia de la Dra. Sasieta para pedirle orientación sobre el caso.

“Yo dije que Christian Domínguez había engañado a Pamela Franco, que es su actual pareja (...) yo dije eso y al día siguiente me rectifiqué porque yo no tengo una prueba de eso, él dice que va a tomar acciones legales respecto a eso, a pesar de que yo me haya rectificado, ¿qué procede acá?”, le indicó Kurt Villavicencio a la reconocida abogada.

La letrada Rosario Sasieta aclaró que en el concepto de difamación pesa mucho la intención de querer hacerle daño a la persona, así que le recomendó pedirle disculpas por el error cometido.

“Pide disculpas y mándale una carta notarial”, señaló la abogada.

CASO DE SAMAHARA LOBATÓN Y YOUNA

Parece que Samahara Lobatón y el padre de su hija, Youna se han declarado la guerra, luego de que la hija de Melissa Klug expusiera una serie de audios en donde se escucha a su expareja agrediendo verbalmente a la influencer; adicionalmente ella ha hecho presente que este hombre no le pasa la pensión alimentaria completa de la niña que tienen en común. Ante estos hechos, la doctora recomendó a la joven comenzar demanda de alimentos en Perú.

“es bueno que se haga la demanda de alimentos en Perú”, precisó.