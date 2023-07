Metiche sobre presunta infidelidad de Christian Domínguez: “No tengo pruebas”

Después de que Kurt Villavicencio “El Metiche” dejará entrever que el cumbiambero Christian Domínguez no deja las malas costumbres de sacar los pies del plato en las relaciones y le habría sido infiel a su actual pareja Pamela Franco.

El líder de la “Gran Orquesta Internacional” estaría iniciando acciones legales contra el conductor de “Préndete”, el Metiche se disculpó con el cantante y Franco por las versiones vertidas.

“Lo único que puedo decir y lo repito no tengo ninguna prueba que Christian Domínguez le haya sido infiel a Pamela Franco. Lo dije si en su momento, que me equivoque me rectifico”, declaró.

INVITACIÓN AL SET DE PRÉNDETE

De igual manera, Metiche hizo la invitación al set de Préndete a Domínguez y Franco para pedirles las disculpas correspondientes en persona.