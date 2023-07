Sheyla Roja expresa gratitud por su expareja, Pedro Moral: “me abrió los ojos”

La modelo Sheyla Rojas participó en una divertida secuencia en el programa ‘Mande Quien Mande’, donde recordó la relación que tuvo con Pedro Moral, en esta dinámica aseguró no guardarle rencor a su expareja y le agradeció en vivo por abrirle los ojos.

Dentro de sus polémicas declaraciones, se encuentra el impacto que tuvo la ruptura en su vida y cómo esto le enseñó ciertas cosas de la vida.

“Tengo que agradecerle muchísimo porque me abrió los ojos y gracias a él y a la fama que me hizo, me hizo tomar las cosas de otra perspectiva. Entonces, por premio, lo llevo de viaje”, dijo Sheyla.

Kurt Villavicencio en el programa Préndete, no tuvo reparo en dar su opinión sobre el tema, señalando que después de esta ruptura, la modelo comenzó a “facturar más”, “no sé por qué le agradece”, concluyó el conductor.

COMPROMISO INCONCLUSO

En 2018, el empresario Pedro Moral mantuvo una relación sentimental con Sheyla Rojas. Todo parecía indicar que tendrían una boda llena de lujos. Sin embargo, nunca llegaron al altar.