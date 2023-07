Estrella Torres sobre comentarios de Karla Tarazona y ‘Metiche’: “No tengo ningún tipo de rencor”

Luego de que los conductores de Préndete, Karla Tarazona y ‘Metiche’ calificaran a Estrella Torres y Thamara Gómez como “alcahuetas” por ocultar la relación que existía entre Christian Domínguez e Isabel ‘Chabelita’ Acevedo.

La cantante de cumbia asistió al set del programa y mencionó que no les tomó importancia a las declaraciones de los presentadores.

“Yo entiendo claramente su trabajo. Yo se que atrás de las pantallas son otras personas. Mala persona no soy, no le hecho daño a nadie. Nada de mala vibra. No me afecta para nada de lo que han comentado. No tengo ningún tipo de rencor con ustedes”, señaló.

MATRIMONIO A LA VISTA

En el plano amoroso, Estrella Torres reveló que se casará el próximo sábado 9 de setiembre de 2023 junto a su pareja y socio, Kevin Salas.