Padre de Mafer Portugal no estuvo en su lanzamiento como cantante: “Estuvo mucha gente que me quiere”

Mafer Portugal realizó recientemente el lanzamiento de su nuevo tema ´No le llames amor´ con el que daría un inicio oficial a su carrera como cantante.

El día de hoy, la joven artista se presentó en el programa ´Préndete´ para dar a conocer su nueva canción; sin embargo, se vivieron momentos de tensión en el set cuando el conductor ´Metiche´ le pregunta sobre si su padre, Tommy Portugal, estuvo presente en su debut. La cantante confesó que su progenitor no la había acompañado ese día, pero que estuvo acompañada de otras personas que le tienen cariño.

"Va a haber un momento para que él me pueda escribir y que esté feliz", expresó.

Mafer aprovechó las cámaras de Panamericana Televisión para agradecer a las personas que han apoyado su canción y el videoclip que recientemente ha lanzado.

"Estoy feliz de la gente (que estuvo presente). Hubo mucha gente que me estuvo apoyando. Estoy agradecida con toda la gente que me estuvo apoyando, mi equipo, Karla (Tarazona) también estuvo. Estuvo mucha gente que me quiere y que creo que disfrutó el show", agregó sonriente.

KARLA TARAZONA DEFIENDE A MAFER PORTUGAL

En esta oportunidad, Karla Tarazona defiende a la joven, asegurando que ella está haciendo su carrera sola y no gracias al apoyo de su padre, por lo que se le debe conocer por su nombre y no ser hija de Tommy Portugal.

“Ella tiene nombre propio, ella no es ´la hija de´, ella es Mafer Portugal”, enfatizó la conductora.