Florcita Polo: captan a novio de la modelo ingresando a un hotel después de embarcarla

El nombre de la hija de Susy Díaz, Florcita Polo, vuelve a encender las redes sociales y los titulares de la prensa, tras revelarse una presunta infidelidad por parte de su actual pareja Luiggi Yarasca Martínez. Al parecer el empresario fue captado ingresando a un hotel en el distrito de San Juan de Miraflores, luego de embarcar a la modelo.

En la última edición del programa de espectáculos, Magaly TV La Firme se compartió esta misteriosa escena, en donde Yarasca Martínez ingresa a un hotel después de embarcar a su pareja con quién había pasado toda la noche anterior bailando. En las cámaras se observa dos jovencitas ingresan minutos después al establecimiento.

“Nosotros solo decimos, mostramos imágenes. Florcita es la que tiene que atar los cabos, ella es la que tiene que darse cuenta. Las mujeres siempre nos damos cuenta de las cosas, tenemos ese olfato”, fue el mensaje de Magaly en su programa.

PRONUNCIAMIENTO DE SUSY DÍAZ

Susy Díaz, la madre de la modelo, no dudó en pronunciarse ante esta situación, señalando que en la vida hay que escoger a la pareja con el cerebro y no con el corazón.

“En esta vida hay que aceptar una pareja con el cerebro, no con el corazón. No hay que entregar el corazón para no sufrir y para no sufrir, al toque poner repuesto. Tú tienes un televisor, te falla, no te contesta, se malogra, se desaparece, hay que ser inteligentes para no sufrir y tener varios aparatos de televisores. Falla este y al toque pones otro televisor. La vida no está para sufrir, uno tiene que estar con una pareja que te haga feliz, que te respete, te sea fiel", señaló.

Además de recalcar que en la vida las personas deben tener parejas que las respeten y contribuyan con su felicidad.

“Será su agarre, su peor en nada, su pasatiempo, lo que pasa es que Flor para metida en su casa con sus hijos. Uno tiene que estar con una pareja que te haga feliz, que te respete y que te sea fiel”, enfatizó.