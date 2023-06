¡Exclusivo! Dalia Durán acusa de 'corrupto' a juez que liberó a John Kelvin: "estoy muerta en vida por su culpa"

Dalia Durán indicó que su expareja y agresor, John Kelvin, tenía conocimiento de las medidas de restricción para que él no se pueda acerca a ella ni a sus hijos, luego que Juan Arturo Farje, abogado del cantante, volviera a reiterar que su patrocinado no sabía sobre la medida cautelar. Además, esta sería el argumento por el cual se estaría cesando la prisión preventiva hacia Jonathan Sarmiento Llanto.

"La medida del 2022 jamás ha sido puesta en conocimiento de manera fehaciente a mi patrocinado, consecuentemente, esta no ha debidos ser tomada para un prisión preventiva, y esto es lo que se ha demostrado en la Sala, que no ha tenido pleno conocimiento", declaró a Préndete.

La cubana calificó esta declaraciones, que se dieron en tiempo real, como 'incoherencias, ya que ella asegura que Sarmiento Llanto firmó

"Me sorprende que no esté el señor Ricardo Franco de la Cuba, porque en ningún momento en todo el proceso he visto al señor Arturo Farje; sin embargo, está hablando una cantidad de incoherencias. Dice que Jonathan Sarmiento no tenía conocimiento de que no se podía acercar. Él tiene conocimiento pleno, porque a él lo hacen firmar esos acuerdos y todas las medidas están firmadas por él, y notificadas en todos sus domicilios procesales en todos con la firma y huellas del señor Jonathan Sarmiento Llanto", explicó a Préndete en exclusiva.

"Las tres medidas de protección están vigentes hasta el día de hoy vuelvo (...) el juicio continúa y las pruebas están. Yo acá no voy a andar mintiendo a la gente como lo hacen ellos", agregó.

LLAMA CORRUPTO A JUEZ

Por otro lado, la modelo acusó de "corrupto" al juez que liberó a Sarmiento Llanto e indicó que denunciará su caso a autoridades internacionales.

"Ni siquiera era el juez que estaba de turno el que tenía que haber estado ahí, sin prueba alguna no valorizó nada. Teniendo en cuenta que faltan varias pericias como la psicológica, que el médico legista recién va a presentar el día martes, falta la visualización del video completo. El señor (John Kelvin) no se ha sometido a una pericia psiquiátrica o psicológica, porque se negó, no quiso brindar declaración, entonces ¿Cómo un juez corrupto como este, porque lo digo con todas sus letras, cómo él conllevó la audiencia?

"Le están dando la libertad a una persona que a mí casi me mata, casi me deja muerta en vida y ahorita yo estoy muerta en vida por la situación de este juez corrupto", enfatizó.

"Estamos haciendo todo para irnos hasta la Corte de Washington y acá en Lima presentar por esta audiencia última que hubo irregular para la salida de este señor (John Kelvin), porque es totalmente irregular y quiero que este juez me escuche bien, que si ha aceptado algo y está permitiendo esta situación, a mí me sucede algo o alguno de mis hijos pues vamos a ver cómo termina este tema", sostuvo.

"La próxima semana con mi abogada yo ya me me estaré sentando con toda la documentación, porque eso va ir vía internacional, no me voy a quedar de brazos cruzado sobre todo sobre este juez, porque ha sido un juez, si bien es cierto hubieron tres jueces en sala, quien determinó fue uno. Es el mismo juez de la primera que le negó a él el cese de prisión", denunció.