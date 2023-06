Doctor desmiente a Maricielo Effio tras acusación de mala praxis: “La paciente no venía a sus sesiones”

La actriz y bailarina Maricielo Effio denunció en el programa ‘América Hoy’ al doctor Víctor Fong por los malos resultados obtenidos tras someterse a una mini abdominoplastia. El reconocido galeno de la farándula desmintió, en una transmisión en vivo, las acusaciones de su expaciente aludiendo a que esta no cumplió correctamente con el tratamiento postoperatorio.

“Yo tengo en su historial clínica donde se registra que la paciente venía a sus controles sin su faja, dónde la paciente se le decía que hay que ajustar esa faja y no ajustaba, dónde la paciente no venía a sus sesiones de masajes y drenajes. Esto de acá, lo que está en rojo son todas las fechas que no vino”, señaló el doctor.

Sin embargo, la respuesta de la artista no se hizo esperar, ya que rápidamente señaló que lo expuesto por el médico no era cierto y que ella sí cumplió con todo el proceso requerido.

“No me quitaba la faja ni para dormir (...) soy responsable de mi cuerpo y sé lo que tengo que hacer”, declaró la cantante al medio.

Adicionalmente se menciona que el cronograma mostrado por el doctor era falso y que ella acudió a todas sus citas que al parecer fueron más de 20.