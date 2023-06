¿Gemelos Paletazo? Ex chico reality denuncia caso de acoso

El exintegrante de ‘Combate’ y actual reportero, Álvaro Pérez Moral, realizó una grave denuncia en una entrevista con Anthony Casimiro. Este confesó que en una oportunidad le habían propuesto tener relaciones sexuales a cambio de trabajo. Estas acusaciones encendieron las redes sociales ya que vincularon a los Gemelos Paletazos como los presuntos acosadores.

“Uno de ellos prácticamente me terminó diciendo que si me acostaba con él, me iba dar todo lo que yo quería. Me sentí muy ofendido. Prácticamente, lo mandé a la m....”, reveló el reportero.

En su declaración menciona que las personas a las que fue a visitar con su CV para pedir empleo eran dos hermanos que tenían un salón de belleza, razón por la cual muchas personas concluyeron que se podría tratar de los mediáticos Gemelos Paletazos.

“Cada vez que lo veo me da asco, la gente que se aprovecha de un jovencito, de una persona que te está yendo a tocar la puerta para trabajar y la pones en esa situación, creo que son unos hijos de...”, exclamó el periodista.

Cuando los reporteros de Panamericana Televisión le consultaron directamente por teléfono a Juan Barbarán sobre esta denuncia, realizó las siguientes declaraciones, aludiendo a que no le parecía nada grave:

“No tengo nada que decir, de hecho me parece bien gracioso, simple, osea no lo he visto, no lo he escuchado, por eso te digo ¿Algo grave? No me parece nada grave, si se está diciendo lo que literalmente, mi relacionista público lo ha leído. Ósea qué grave puede tener. Y de verdad perdiste tu tiempo llamándome, lamento que les hagan perder su tiempo, cuídate un montón." manifestó.