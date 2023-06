¿Quédate otra vez? Gato Cuba manda indirecta a Ale Venturo

En medio de los rumores de una posible reconciliación entre Rodrigo Cuba y Ale Venturo, el jugador de fútbol subió una historia a Instagram de la canción ´No Se Va ́ versionada por el Grupo Frontera que aparentemente se la estaría dedicando a su reciente ex pareja.

"Quédate otra vez, quédate toda la noche, quédate otra vez, quédate más de las doce quédate otra vez que mi corazón no olvida. Un amor así no se olvida. Y no se va, no se va, no se va” Serían algunos de los versos de esta romántica canción.

Hasta el momento Ale Venturo no se ha pronunciado al respecto, lo cual genera nuevos rumores sobre una reconciliación. La conductora Karla Tarazona en el programa Préndete arremete contra el Gato Cuba y le recomienda a la madre de la hija del futbolista no regresar con él.

“Te quitaron tu colchón y aún así lo quieres perdonar”, manifestó la conductora haciendo reproche del incidente con el colchón que se llevó el ´Gato´ Cuba posterior a la separación.

La polémica de la cama ha sido tema de conversación el el programa. Una de las invitadas dijo sabía de un rumor que señalaba que ese colchón le pertenecería a Melissa Paredes.