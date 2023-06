Abogado de John Kelvin admite que se burla de Dalia Durán en las audiencias: "El Código Penal me faculta"

De no creer. Ricardo Franco de la Cuba, abogado de John Kelvin, dio unas cuestionables declaraciones a Préndete, luego que Dalia Durán lo acusará a él y al cantante de burlarse de ella durante las audiencias.

"De verdad que (las audiencias) me estaban estresando mucho, me tenían muy agobiada, porque son muy complicadas escuchar como me denigra el abogado como mujer, el otro burlándose prácticamente en tu cara", dijo la cubana.

Al ser consultado, ya que inclusive hay documentos que lo prueban, la defensa de Kelvin solo atinó a responder que el Código Penal lo faculta para "burlarse" de la denunciante.

"Bueno, ¿Qué problema hay? a mí el código me faculta ¿Sabías o no sabías? (¿usted no cree que Dalia esté un poco afectada?) Mira, yo te voy a decir una cosa, yo he sido abogado 40 años y ¿Sabes a qué se le llama afectación psicológica? cuando he visto que a la esposa, o al amante lo han matado al hijo, o la secuestrado o la ha violado, pero un insulto no, pues", declaró el letrado.

Cuando el reportero de Préndete le señaló que su patrocinado había dejado a la bailarina con la cara destrozada, Franco de la Cuba solo atinó a responder que el informe psicológico había salido "negativo".

Asimismo, indicó todo el proceso en contra de John Kelvin se trataría de una campaña en contra del cumbiambero. "Aquí hay un falso concepto con la lucha contra el género masculino y la protección del género femenino", sostuvo.

PRESENTA RESULTADOS

Por su parte, Durán envió los resultado de sus evaluaciones psicológicas por parte de la Fiscalía a Préndete y develaron el severo daño que provocó John Kelvin en ella.

"Se realizó las respectivas ilustraciones periciales por parte de los médicos legistas suscribientes de cada uno de los certificados médicos, quienes tras ratificarse en contenido y firma de su certificados médicos detallaron que las lesiones que presentó la agraviada obedecería de forma probable a actos de agresión sexual al ser lesiones múltiples en zona extra genitales y para genitales", se puede leer en el documento.