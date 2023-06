Dalia Durán arremete contra familia y abogado de John Kelvin “Al portarse mal conmigo, se han metido con mis hijos”

Dalia Durán arremetió contra la familia de John Kelvin y al parecer se siente maltratada psicológicamente por el abogado de su ex pareja.

La influencer señala que ha decidido bloquear a la familia de su ex pareja de sus redes sociales ya que siente que en el fondo no conocen a Jhon y porque se han comportado mal con ella y con sus hijos. Por otro lado teme la liberación de su ex pareja.

“Es una persona que está enferma, eso se llama obsesión”, exclamó Dalia preocupada.

Un especialista en el tema descarta la posibilidad de que John Kelvin salga antes de su prisión preventiva y hace presente que reconoce cierto grado de abuso por parte del abogado de Jhon Kelvin contra la influencer.