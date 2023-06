Karla Tarazona abandona el set de "Préndete" tras fuerte discusión con Metiche

Momentos de tensión se vivieron en el set de ´Préndete´, luego que el conductor, Metiche, le recordara a Karla Tarazona la infidelidad que vivió por parte de Christian Domínguez. Esta discusión ocurrió en medio del debate que tenían en torno a las inesperadas visitas de Melissa Paredes a Ale Venturo.

La polémica ruptura entre el Gato Cubas y Ale Venturo ha generado un gran revuelo en la prensa y redes sociales. En el programa del día de hoy, se invitó a la licenciada en psicología, Aida Quintanilla para que de su perspectiva sobre si considera apropiada la visita de Melissa Paredes a la casa de Ale. Pero la discusión se tornó acalorada cuando Metiche se muestra en contra de la postura de Karla Tarazona, quien considera que es bueno que ambas mujeres conversen.

“Cuando te engañó Christian Dominguez con la Chabela, ¿hubieras recibido en tu casa a Melany Martinez, la mamá de su primera hija a la que ella engañó con la Tulita bamba'”, exclamó el conductor sin reparos.

En ese momento Karla le increpó que él no entendía bien la situación porque no tenía hijos y le reclamó por no dejarla hablar, recordándole que es un programa conducido por los dos. En este tema, Tarazona mostró su apoyo a Ale Ventura e hizo saber que consideraba oportuna la visita de Melissa para poder aclarar diversos temas, entre los cuales destaca el legal.

“Dime, ¿qué le hizo Melisa a Ale y qué le hizo Ale a Melisa?” indicó la conductora.

Por otro lado, Susy Díaz, también invitada al programa mencionó que ella es muy desconfiada y que no aceptaría la visita de la ex de una antigua pareja.

“ Yo soy muy desconfiada, pensaría que me echaría ácido buriático”, comentó Susy.