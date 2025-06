'Hincha Israelita' y el 'Inca' alientan a la selección en la previa del Perú vs Ecuador

La selección peruana enfrentará a Ecuador este martes a las 8:30 p.m., por la fecha 16 de las Eliminatorias 2026. El equipo dirigido por Óscar Ibáñez se encuentra penúltimo en la tabla con tan solo 11 puntos.

Pese a que el panorama no es muy alentador, los incondicionales hinchas de la selección llegaron hasta las afueras del Hotel Hyatt para alentar a la 'Bicolor', donde un equipo de Préndete conversó con el 'hincha israelita' y el 'Inca'.

Pronósticos del 'Hincha Israelita e 'Inca'

Al grito a viva voz de "Como no te voy a querer", David Chauca Quispe ('Hincha israelita') señaló que "el que no sufre, no es peruano" y dio su pronóstico para el partido ante la Tri". "(Ganamos) 1-0 con gol de Luis Ramos", aseguró con mucho entusiasmo.

Mientras que el popular 'Inca' demostró su fe al dar como score un 2-0 para la 'blanquirroja' con goles de André Carrillo y Paolo Guerrero. "Venimos desde Barranquilla después de sacar ese punto de oro. Hoy nos toca en casa y tenemos que quedarnos con los 3 puntos", dijo.