Brigitte Morales, campeona nacional skateboarding: “me decían que este deporte era solo para niños

Brigitte Morales, campeona nacional de skateboarding, se prepara para representar a nuestro país en los Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024, que se realizarán del 28 de noviembre al 8 de diciembre.

La deportista revela que incursionó en esta disciplina a los 8 años gracias a su hermano, quien la llevaba a sus prácticas en San Borja. De ahí en adelante, Brigitte ha ido desarrollando su talento, rompiendo estereotipos y demostrando que las mujeres pueden ser grandes referentes de los deportes extremos.

“Cuando era chiquita, me decían que este deporte era solo para los niños y que las niñas no podían hacerlo porque bueno era muy idealizado como solo para los niños y de hecho no lo veían bien”, dijo Morales a las cámaras de Préndete.

SKATEBOARDING EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS

Pese a que Ayacucho es la sede principal de este certamen deportivo internacional, Lima también acogerá algunas competencias.

En la sede Legado Villa María del Triunfo se llevará a cabo la competencia de skateboarding, patinaje de velocidad, bmx freestyle, softbol y rugby.

Por otro lado, en la sede Legado Videna, San Luis, se desarrollarán deportes como E-Sports, Levantamiento de Pesas, Levantamiento de potencia y Dominó.