"'Yoshi' pa' los friends": Oliver Sonne recibió una divertida bienvenida por parte de Yotún

¡Al estilo peruano! La Selección le dio una cálida bienvenida al nuevo integrante de la ‘Blanquirroja’, Oliver Sonne; sin embargo, Yoshimar Yotún se robó la atención de los internautas tras romper el hielo con un peculiar saludo en ‘spanglish’.

"Hi my friend. ¿How are you? Welcome to the national team. Nice to meet you. My name is Yoshimar. Yoshi pa’ los friends", dijo Yotún.

El video del saludo del capitán del Sporting Cristal rápidamente se hizo viral en redes sociales. Los usuarios destacan el sentido del humor del futbolista y su habilidad para comunicarse en inglés a su propio estilo.

¿SE ADAPTARÁ A LA SELECCIÓN PERUANA?

El periodista deportivo, Omar Ruiz de Somocurcio se pronunció sobre el proceso de adaptación que tendrá que atravesar el jugador europeo con raíces peruanas; destacando que su desempeño en la cancha será crucial para que pueda integrarse sin problema a la selección.

“El primer approach (acercamiento) ha sido bueno, pero si en el partido te va mal, la cosa se complica”, sostuvo el periodista.