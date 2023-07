Hinchas de Alianza Lima piden que retiren a Cueva del club en redes sociales

El pasado lunes 3 de julio, se dio a conocer que el futbolista Christian Cueva no asistió a los entrenamientos con Alianza Lima. Esto se agravó después que se difundieran imágenes del deportista en una discoteca de Trujillo. Ante estos hechos, muchos hinchas han pedido en redes sociales la salida de Cueva del club.

“Le faltas el respeto a nuestra sagrada camiseta, le faltas el respeto a nuestros colores, le faltas el respeto a la mejor hinchada del país, le faltas el respeto a tus compañeros, le faltas el respeto a ALIANZA LIMA. Nunca nadie ha pasado por encima del Club, y mucho menos lo harás tú. Tienes el mejor sueldo del plantel y ni si quiera puedes comprometerte, no entrenas, tienes un estado físico terrible, no corres, simplemente no eres digno de vestir la gloriosa blanquiazul, simplemente eres repudiable.”, fue el pronunciamiento del Comando SVR que difundieron en su página de Facebook.

"Qué se vaya", "Que se largue", "Expúlsenlo ya", estos fueron algunos de los comentarios de los hinchas, Christian Cueva utilizó sus redes sociales para pedirle disculpas a los hinchas de Alianza Lima.

“Pido perdón a todos por la decepción y molestia que he provocado desde mi llegada y que en las últimas horas hice mayor. Estas disculpas van más especialmente para el hincha de Alianza Lima, que fecha a fecha me brindan su apoyo incondicional. Las disculpas a mis compañeros, comando técnico y club las haré en privado. Sé que las faltas traen consecuencias y aceptaré lo que se me imponga. Espero tener la posibilidad de reivindicarme”, dijo el futbolista.

PRONUNCIAMIENTO DEL CLUB

Ante estos hechos, el club Alianza Lima emitió un pronunciamiento y afirmó que se le abrirá una investigación al futbolista debido a su falta al entrenamiento sin previo aviso.