Norma Yarrow: “Vayamos a votar con la camiseta del Perú”

El día de mañana, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) llevará a cabo el debate entre los equipos técnicos de Keiko Fujimori y Pedro Castillo Terrones. Entre ellos está la virtual congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, llegó al set de “Porque Hoy es Sábado con Andrés” y se pronunció sobre su reciente integración al equipo técnico de Fuerza Popular.

La parlamentaria manifestó que “Crean en nosotros, todo el plan de gobierno de Rafael López Aliaga está a dispersión de Keiko Fujimori (…) Vayamos a votar este 6 de junio con la camiseta del Perú”.

“Voy a trabajar todos los días, la población me ha elegido para que yo les sirva a ellos y no me sirva de ellos” agregó la virtual congresista de Renovación Popular.