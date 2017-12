Andrés Hurtado: “Maduro quiso que me quede preso en Venezuela y no me voy a callar”

Después de los últimos acontecimientos en Venezuela, como cada fin de semana está aquí ‘Porque hoy es Sábado con Andrés’, con Andrés Hurtado, quien está con nosotros para contar su verdad tras enfrentar al gobierno de Nicolás Maduro por el bien de cientos de niños y sus familias.

El hombre que no se amilanó, alzó su voz e hizo noticia mundial encarnó la unión entre Perú y Venezuela y está aquí para contar su verdad, pese a que reconoció que este es el programa más difícil que ha tenido que presentar.

“Maduro me metió preso en su país y eso no lo vamos a permitir”, afirmó. “Él quiso que yo me quede preso y no me voy a callar porque no le tengo miedo (…) Iré a la Corte Interamericana a pelear”, afirmó.

Andrés, pese al gran dolor que siente por la situación de los niños que él mismo pudo constatar, sacó adelante este show. “Si los niños venezolanos no pudieron venir, nosotros como peruanos leas vamos a dar mucha energía a ellos”, dijo.

El conductor, quien lleva más de 24 horas sin dormir, promete contarle al país y al mundo, con imágenes, la verdad de la situación que está pasando el pueblo en el país llanero. “Son niños en extrema pobreza, niños que van a morir porque no tienen medicamentos”.

“Para eso los traíamos al Perú, para curarlos (…) esto no se hizo de la noche a la mañana, todo era perfecto”, acotó.