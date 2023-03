¿Alfredo Benavides deja el programa de JB?

Desde que anunció que sería el nuevo refuerzo del programa cómico de su hermano Jorge, el cómico Alfredo Benavides fue muy criticado por Andrés Hurtado por haberlo dejado.

Como se recuerda el conductor de “Sábado con Andrés” lo recibió el último junto al elenco de ‘JB en ATV’ para participar de la secuencia llamada ‘5 cosas que no me gustan de ti’ y no perdió la oportunidad para reprocharle que haya dejado las filas de Panamericana TV, para irse con la competencia.

Pero lo que este ultimo fin de semana llamó la atención fue que popular “Niño Alfredito”, sorprendió a propios y extraños con su aparente renuncia en vivo.

Su renuncia en vivo se dio aparentemente luego de un tenso momento al verse obligado a disfrazarse de mujer para el programa cómico. "Para mujer ya no estoy", reclamó antes de anunciar su "renuncia" en vivo.

El cómico llega al set principal de “Sábado con Andrés” para aclarar el tema y realizar un importante anuncio, ante el pedido de Andrés Hurtado para que regrese el programa sabatino de Panamericana TV.

Cabe indicar que anunciaron que Alfredo Benavides será el productor del nuevo programa que trae de regreso a Los Ambulantes de la Risa a las pantallas.