EXCLUSIVO | Marcelo Tinelli en “Sábado con Andrés”

Desde hace más de dos décadas el argentino, Marcelo Tinelli, se ha consagrado como el gran dueño del show de la televisión en su país. Todas las producciones donde ha participado son sinónimo de éxito, simempre orientados al humor, al baile, al reality o al arte, siempre despiertan el interés del público y de la crítica.

Su nuevo proyecto se llama “Canta conmigo ahora” que es un concurso de talentos para cantantes, siendo parte de la franquicia británica "All Together Now” emitida originalmente por la cadena de televisión BBC One.

El exitoso y novedoso programa conducido por Tinelli fue estrenado el lunes 25 de julio de 2022, siendo el primer programa de talentos independiente del ahora recordado Showmatch.

Lo novedoso de este espacio televisivo es que cuenta con un equipo de 100 jurados que serán distintas personas que tengan que ver con el mundo musical y de estos solo 15 serán figuras reconocidas.

Andrés Hurtado viajó para participar del éxito programa y para entrevistar una exclusiva entrevista con Marcelo Tinelli, donde reveló pasajes pocos conocidos de su infancia y sus inicios en el mundo de la Televisión.