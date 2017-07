Porque Hoy es Sábado con Andrés rindió homenaje al gran Sergio Galliani

Los estudios de Panamericana Televisión se vistieron de gala una vez más para rendir un merecido reconocimiento en vida a uno de las figuras peruanas más grandes de la televisión del ayer y hoy. En esta oportunidad, recibimos a Sergio Galliani, reconocido actor y presentador de televisión para un homenaje por su gran trayectoria.

También visitaron los estudios de Panamericana Televisión los integrantes del grupo “Doctor Rock y sus amigos” con su tema “Regresa ya”. Pero no fueron los únicos también engalanaron con su presencia pues la orquesta “Sabor y Control” deleitaron al público de Porque hoy es Sábado, con su repertorio de éxitos musicales.

Además, la ayuda no faltó en esta ocasión. Como todos los sábados el doctor Manuel Posadas junto a Andrés eligió a una persona del público para poder mejorarle la salud bucal. No podía faltar el espectacular reportaje que realizó nuestra querida Josetty Hurtado desde el santuario de animales más grande de los Estados Unidos. No puedes dejar de ver el siguiente video.