Maicelo tras visita de ‘La Pantera’ Zegarra a “Sábado con Andrés”: Eres hipócrita, has venido por dinero

Luego de que Andrés Hurtado haya realizado todo lo posible para tener por primera vez en un set de televisión a Jonathan Maicelo y David ‘La Pantera’ Zegarra.

El boxeador oriundo del Callao tildó de “hipócrita" al exchico reality por estar presente en el programa de Hurtado, debido a que lo hizo por dinero.

“Que se puede esperar de ti que toda tu vida has hablado mal de mí a mis espaldas. Yo no soy ningún hipócrita, este señor ha venido (al programa) por dinero, yo he venido por dignidad”, mencionó.

PELEA DEL SIGLO

Después de mucho tiempo, Andrés Hurtado pudo concretar la pelea del siglo entre Jonathan Maicelo y David ‘La Pantera’ Zegarra para el 14 de febrero de 2024.

En las próximas semanas, el conductor de “Sábados con Andrés” reveló que las entradas para ver a estos boxeadores en un ring saldrán a la venta para que no se pierdan la velada deportiva.